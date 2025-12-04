Hombre gravemente lesionado tras ser golpeado en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Lo que parecía una mañana cualquiera terminó convirtiéndose en una escena de violencia en la colonia Cruz Independencia, donde un hombre resultó gravemente lesionado luego de ser golpeado en la cabeza con un tubo por otro habitante del sector.

El ataque ocurrió alrededor de las 09:30 horas de ayer, cuando José Ángel Aguirre Sánchez, de 37 años, caminaba por la calle Mártires de Cananea sin notar que entre las sombras lo esperaba un viejo rival. Según los primeros informes, el agresor se aproximó sin pronunciar palabra y, armado con un tubo, descargó un golpe directo contra la cabeza del afectado.

El impacto abrió una herida de varios centímetros que comenzó a sangrar profusamente, provocando alarma entre vecinos que presenciaron el ataque a distancia. Tras cometer la agresión, el responsable escapó a toda prisa por las calles del sector, mientras José Ángel quedaba tendido sobre el pavimento, aturdido y sin posibilidad de pedir auxilio.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes estabilizaron al lesionado y lo trasladaron a un hospital debido a la gravedad del golpe, que podría dejarle secuelas si no recibe atención especializada.

Detalles de la agresión en Monclova

Elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo en la zona para ubicar al agresor, pero hasta el cierre de esta edición no se había logrado su detención. El caso ya fue turnado a la Agencia de Investigación Criminal, que inició las indagatorias para esclarecer este violento ataque y dar con el responsable que mantiene intranquilos a los habitantes de la colonia.