Lesionados en Monclova tras choque de motocicleta y auto

MONCLOVA, COAH.— Una pareja resultó lesionada la tarde de este viernes, luego de que la motocicleta en la que viajaban se estrellara contra un automóvil que se atravesó en su camino mientras circulaba sobre el bulevar Tecnológico, a la altura del cruce con la calle Jaime Nunó, en la colonia Tecnológico.

El accidente involucró a un automóvil Ford Figo modelo 2019, color negro, conducido por Diego Sánchez Zapata, de 23 años, quien se desplazaba por la calle Jaime Nunó. Por otro lado, la motocicleta involucrada en el percance es una Italika FT150, modelo 2026, de color negro, cuyo conductor fue identificado como Ángel Emmanuel Alcalde Valdez, de 19 años, quien viajaba acompañado de una mujer, desplazándose sobre el bulevar Tecnológico.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor del automóvil se atravesó sorpresivamente en el camino de la moto, lo que provocó que el motociclista no pudiera frenar a tiempo y se estrellara contra el vehículo. El impacto dejó a los dos ocupantes de la moto con diversas lesiones.

Socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al lugar y brindaron atención médica a ambos lesionados. Posteriormente, los paramédicos trasladaron al conductor de la moto y a la mujer al hospital para su valoración y tratamiento.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron al lugar para tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades del incidente. Afortunadamente, se reportó que las lesiones no ponían en peligro la vida de los involucrados.