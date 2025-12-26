Mujer de 63 años sale por la puerta falsa en su hogar en Otilio Montaño

Una fuerte movilización por parte de las autoridades y socorristas se registró en la colonia Otilio Montaño durante la madrugada de este viernes, luego que una mujer fue localizada sin vida al interior de su domicilio.

El suceso se registró durante las últimas horas de la celebración navideña, cuando familiares de la víctima acudieron a su vivienda, ubicada en la calle 7 número 210, y realizaron el lamentable hallazgo, alertando de inmediato al sistema de emergencias 911.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública y paramédicos del SAMU, quienes confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Las primeras indagatorias apuntan a que la mujer atentó contra su propia vida, aunque las causas que la llevaron a tomar esta decisión aún se desconocen.

La víctima fue identificada como Gracia Martínez Cruz, de 63 años. Sus familiares declararon que no habían notado cambios recientes en su comportamiento ni en su estado emocional, manifestando sorpresa y consternación por lo sucedido.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes, ordenando el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley y confirmar las causas del fallecimiento.