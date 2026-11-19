MONCLOVA, Coah.- Un visitante inesperado puso en alerta a una familia de la colonia Emiliano Zapata, luego de encontrar un búho atrapado al interior de su vivienda, por lo que solicitaron la intervención de bomberos para rescatar al ave sin poner en riesgo su integridad.

El reporte se atendió en un domicilio ubicado sobre la calle 7, entre las calles 16 y 18, donde los habitantes se percataron de la presencia del ejemplar y, al no encontrar la manera de sacarlo sin lastimarlo, decidieron pedir apoyo a las autoridades.

Acciones de la autoridad

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para liberar al búho, procurando evitar que se golpeara o sufriera alguna lesión durante el rescate.

Una vez que lograron ponerlo a salvo, el ave fue entregada al ingeniero Ricardo Rodríguez Rocha, director del Ecoparque de Monclova, quien quedó a cargo de recibirla y mantenerla bajo resguardo para su atención.

Detalles confirmados

La intervención permitió que el búho fuera retirado de la vivienda de manera segura y quedara bajo cuidado especializado, luego de que la familia optara por solicitar ayuda en lugar de intentar capturarlo por cuenta propia.