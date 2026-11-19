MONCLOVA, Coah.- Después de salir de trabajar del turno de tercera en la empresa Grupo Fox, un conductor presuntamente no logró mantenerse despierto al volante y terminó provocando un aparatoso accidente que dejó un automóvil volcado y varias personas lesionadas, entre ellas una niña de seis años.

El percance ocurrió durante la mañana de este miércoles sobre la avenida 4, en la colonia Obrera Sur, a un costado de la escuela primaria Adolfo López Mateos, justo cuando aumentaba la circulación por el traslado de estudiantes.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, José Gloria, de 31 años, conducía un Mazda 3 rojo cuando presuntamente se quedó dormido mientras avanzaba por la vialidad. El automovilista habría perdido el control y terminó impactando por alcance la parte posterior de un Dodge Stratus gris.

La unidad afectada era conducida por Martín de la Torre, quien viajaba acompañado de su esposa, Graciela de León, sus nietos Victoria "N", de seis años; Sebastián "N", de ocho; Fernanda "N", de 10, y Axel "N", de 11. Todos se dirigían a sus actividades escolares cuando fueron sorprendidos por el fuerte impacto.

La fuerza del choque proyectó al Mazda, que terminó volcado sobre el pavimento, con las cuatro ruedas hacia arriba. El conductor y su acompañante quedaron atrapados en el interior, por lo que varios padres de familia que presenciaron el accidente se acercaron para auxiliarlos y lograron sacarlos antes de que llegaran los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja y elementos de Bomberos acudieron para brindar atención a los involucrados. Victoria presentó lesiones que requirieron su traslado a un hospital, mientras que Sebastián "N", Fernanda "N" y Axel "N" fueron valorados en el sitio, sin que necesitaran atención hospitalaria. El copiloto del Mazda también fue llevado a un nosocomio para una revisión médica.

El accidente ocurrió en la colonia Obrera Sur, cerca de una escuela primaria.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias para establecer cómo sucedió el percance y deslindar responsabilidades.

La circulación fue restringida momentáneamente mientras los equipos de emergencia atendían a los afectados y se efectuaban las maniobras para retirar los vehículos. Los involucrados quedaron sujetos al procedimiento correspondiente para buscar un acuerdo por los daños ocasionados.