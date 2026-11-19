MONCLOVA, Coah.- Una joven conductora de 18 años desató una aparatosa carambola al no frenar a tiempo y estrellarse contra un automóvil que esperaba el cambio de luz del semáforo, provocando que este fuera proyectado contra una camioneta y una motocicleta sobre la avenida Constitución.

El accidente ocurrió la noche de este miércoles, antes del cruce con la avenida Montessori, a la altura de la colonia 21 de Marzo, donde Imelda Orozco conducía un Ford Fusion azul y terminó impactando por alcance un Volkswagen Vento rojo, manejado por Santos Contreras.

El automovilista se encontraba detenido en espera de la luz verde, al igual que Maricruz López, quien estaba al volante de una Honda Pilot gris. Sin embargo, el golpe recibido por el Vento desencadenó una reacción en cadena que terminó involucrando a los demás vehículos.

La fuerza del impacto proyectó las unidades hacia adelante hasta alcanzar una motocicleta Italika guinda, conducida por Tristán Medrano, de 55 años, quien también esperaba el cambio de semáforo al inicio de la fila.

El motociclista cayó al pavimento y resultó lesionado. Además, una mujer que viajaba como acompañante en el Volkswagen Vento sufrió golpes debido al fuerte impacto que recibió el automóvil en la parte posterior.

La emergencia movilizó a paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron atención a los dos afectados. Por fortuna, las lesiones que presentaban no fueron consideradas de gravedad y ninguno necesitó traslado hospitalario.

Acciones de la autoridad

Oficiales de Tránsito apoyaron con el control de la circulación en dirección de sur a norte para evitar otro percance, mientras que personal del Departamento de Control de Accidentes realizó el peritaje para establecer cómo ocurrió la carambola y deslindar responsabilidades.

Maricruz López, conductora de la Honda Pilot, decidió retirarse del lugar al considerar que los daños de su camioneta eran mínimos y no reclamar afectaciones.

Por su parte, Imelda fue asegurada por los oficiales y trasladada a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo para responder por los daños materiales y las lesiones ocasionadas a los afectados.