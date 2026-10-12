Familia sufre accidente en Monclova tras choque de vehículos

MONCLOVA, Coah.- Un choque entre dos vehículos en el cruce de los bulevares Harold R. Pape y Madero movilizó a paramédicos de Bomberos y oficiales de Control de Accidentes, luego de que una familia se viera involucrada en el percance.

El accidente ocurrió la tarde de ayer, cuando Beatriz conducía un automóvil Honda City color guinda sobre el bulevar Madero, en dirección de poniente a oriente.

Al llegar al cruce con el bulevar Pape, el vehículo fue impactado por una camioneta GMC Sierra, conducida por Eulalio Díaz, quien presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, de acuerdo con los datos preliminares.

La colisión generó momentos de tensión entre los integrantes de la familia que viajaban en el automóvil particular, debido a la fuerza del impacto.

Tras el reporte a los números de emergencia, paramédicos de Bomberos de Monclova acudieron al sitio para brindar atención a los involucrados y valorar su estado de salud.

En tanto, oficiales de Control de Accidentes se presentaron en el crucero para tomar conocimiento de los hechos, recabar información y realizar el peritaje correspondiente.

Las diligencias tienen como objetivo establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse del choque.

Aunque los primeros datos apuntan a que uno de los conductores habría ignorado la señal del semáforo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de establecer oficialmente las causas del percance.

El accidente ocurrió en uno de los cruces de mayor circulación de Monclova y puso de relieve los riesgos que representa no respetar los señalamientos viales.

Los resultados del peritaje permitirán esclarecer las circunstancias de la colisión y definir, conforme a las actuaciones oficiales, las responsabilidades correspondientes.