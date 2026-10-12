Pierde el control y termina volcado

MÚZQUIZ, Coah.- Una volcadura registrada en la carretera Palaú-El Sauz movilizó a elementos de Bomberos y Seguridad Pública hasta las inmediaciones del arco de bienvenida de Villa de las Esperanzas, donde el conductor involucrado recibió atención de los cuerpos de emergencia.

El accidente, reportado la noche de ayer lunes, provocó la movilización de las corporaciones para atender el percance en este tramo carretero del municipio de Múzquiz.

De acuerdo con los primeros informes, el automovilista fue identificado como Gumercindo, originario de Minas de Barroterán, quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol al momento del incidente.

Tras recibir el reporte, los cuerpos de auxilio se trasladaron al lugar para brindarle asistencia y revisar sus condiciones. La información disponible señala que el conductor fue atendido en el sitio.

La volcadura ocurrió cerca de uno de los accesos de referencia de Villa de las Esperanzas, sobre la carretera que comunica Palaú con El Sauz.

Elementos de Seguridad Pública también intervinieron para atender la emergencia y realizar las primeras actuaciones relacionadas con el accidente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas que provocaron que la unidad terminara volcada, ni se ha confirmado si hubo otras personas involucradas.

Tampoco existe información confirmada sobre la gravedad de las posibles lesiones del conductor o si requirió traslado a un hospital.

La presunta influencia del alcohol forma parte de los reportes iniciales; sin embargo, esta condición no ha sido confirmada oficialmente y deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.

Se espera que las corporaciones proporcionen más información sobre las circunstancias del accidente y las condiciones en que ocurrió el percance.