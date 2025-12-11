Brian N. lesionado tras ser arrollado por camioneta en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un adolescente de 16 años resultó lesionado la noche de ayer tras ser arrollado por un automovilista que, tras el impacto, se dio a la fuga sin asumir responsabilidad.

El incidente ocurrió sobre el bulevar San José, a la altura de la colonia Tierra y Libertad, y movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades locales.

El joven, identificado como Brian N., relató a los oficiales que circulaba en su motocicleta Vento con dirección al norte, con la intención de recoger a su novia tras su jornada laboral. Mencionó que llevaba una velocidad moderada y que esperaba llegar antes de las 20:00 horas al punto acordado.

Al llegar al cruce con la calle 16 de Septiembre, una camioneta Nissan Murano gris lo impactó por detrás, según el testimonio del menor. El conductor, al parecer imprudente, no detuvo su marcha después del choque, sino que aceleró para escapar, dejando al adolescente tendido en el pavimento.

El impacto provocó que Brian cayera con fuerza sobre el asfalto, resultando con golpes en distintas partes de su cuerpo. Afortunadamente, el joven permaneció consciente y fue auxiliado por varios testigos del incidente, quienes dieron aviso a las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y, tras revisarlo, recomendaron su traslado a un hospital, pero el adolescente se negó, insistiendo en que debía cumplir con su compromiso de ir a recoger a su pareja. La Policía Municipal acudió al lugar y realizó recorridos en la zona, pero no logró localizar la camioneta involucrada en el percance.