Detienen a Brayan Cruz en Monclova por inhalar sustancias tóxicas

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal la tarde de ayer, luego de ser sorprendido drogándose en calles de la colonia Hipódromo. El arresto tuvo lugar sobre la calle 20, donde los agentes encontraron a Brayan Heriberto Cruz Lara, quien se encontraba inhalando sustancias tóxicas en un acto que generó alerta entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con el informe policial, los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron al hombre en actitud sospechosa. Al acercarse para interrogarlo, Cruz Lara mostró un comportamiento errático y, tras una revisión de rutina, se constató que estaba inhalando una sustancia de dudosa procedencia, lo que motivó su detención inmediata.

El detenido fue llevado a las instalaciones de la Comandancia Municipal. Ahí, quedó bajo la custodia del juez en turno por la falta administrativa cometida al inhalar sustancias tóxicas en la vía pública. El hombre fue recluido en una celda por varias horas, mientras las autoridades continuaban con los procedimientos legales correspondientes.