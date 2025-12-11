Conductor de Toyota sufre daños tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un conductor de un Toyota terminó con daños en su vehículo luego de recibir un brusco "cerrón" por parte del operador de un camión de transporte de personal, mientras ambos circulaban sobre el bulevar Harold R. Pape la noche de este jueves y en plena hora pico.

El percance se registró cerca del cruce con la calle Torreón, cuando el chofer de un camión Freightliner color gris invadió el carril por el que circulaba un Toyota de modelo reciente, también en color gris, mientras ambos se desplazaban con rumbo al norte.

La maniobra imprudente provocó que el automóvil resultara con severos daños en la polvera delantera. De inmediato, el conductor perjudicado detuvo su marcha para evitar un incidente mayor y solicitó la intervención de las autoridades municipales.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron rápidamente al lugar, donde ambas unidades quedaron obstruyendo parte de los carriles, generando un breve pero aparatoso congestionamiento vehicular.

Los oficiales procedieron a realizar el peritaje correspondiente para determinar la responsabilidad del percance. Una vez recopilada la información necesaria, los involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.