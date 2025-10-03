Martín García ileso tras accidente por llanta desprendida en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte susto se llevó Martín García, quien conducía con normalidad su camión de carga sobre el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, cuando de pronto la llanta delantera derecha se desprendió, provocando que la pesada unidad chocara contra un poste.

Cerca de las 17:00 horas, el vehículo terminó impactándose contra un poste de concreto, lo que generó alarma entre automovilistas que circulaban por la misma vía.

Martín descendió por su propio pie y verificó que se encontraba bien, descubriendo que el engrane de la llanta se había amarrado, lo que ocasionó el desprendimiento y el posterior accidente.

Elementos de la Policía Municipal arribaron de inmediato, al igual que compañeros del conductor, quienes ayudaron a controlar la situación y a movilizar la circulación de los vehículos en la zona.

Por fortuna, el incidente dejó sólo daños materiales y ningún lesionado.