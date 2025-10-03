Mujer de 76 años cae en Iglesia Santiago Apóstol: Detalles del incidente

MONCLOVA, COAH.- La mañana de ayer, la paz y la tranquilidad de la Iglesia Santiago Apóstol en pleno centro de la ciudad se vieron interrumpidas por una inesperada caída, protagonizada por Miroslava del Valle Samaniego, una sambonense de 76 años que, tras un profundo momento de oración, terminó con un "toquecito celestial" en la frente.

Según informes, Miroslava, quien se encontraba en el templo realizando su comunión con Dios, perdió el equilibrio justo después de su momento espiritual. Un traspié de esos que a veces nos recuerdan que hasta en los lugares más serenos, la gravedad no perdona.

El golpe fue tan fuerte que la mujer terminó con un chipote bien marcado en la frente, causando un ligero revuelo entre los feligreses que presenciaron la caída.

Su esposo, fiel a su rol de protector, no dudó en solicitar el apoyo de las autoridades y paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Al llegar al lugar, los socorristas rápidamente brindaron atención a Miroslava, quien, a pesar del dolor y el moretón en la frente, se mostró reacia a ser acompañada por su esposo al hospital, aunque finalmente aceptó que él la acompañara para asegurarse de que no tuviera complicaciones.

El incidente, que arrancó más de una sonrisa nerviosa entre los presentes, terminó con Miroslava siendo trasladada al hospital donde quedó bajo la supervisión de los especialistas, quienes seguramente le dieron más de una recomendación para evitar caer de nuevo, ya sea por la gracia divina o por pura fuerza de la naturaleza.

Al final, la señora Miroslava, aunque con un chichón de recuerdo, logró mantenerse firme y con el apoyo incondicional de su esposo, demostró que hasta en las caídas, el amor y el humor se pueden sobrellevar.