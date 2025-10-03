Tragedia en Libramiento Carlos Salinas: Hombre fallece atropellado

FRONTERA, COAH.- Un hombre de 68 años que estaba desaparecido desde el pasado lunes, fue encontrado sin vida, aparentemente, cuando pretendía cruzar el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, la noche de ayer. El responsable escapó.

De acuerdo con los primeros reportes, 'Don Chuy', perdió la vida quedando tendido a un costado del pavimento mientras automovilistas alertaban a las autoridades cerca de las 19:00 horas.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila y la Policía Municipal arribaron rápidamente al sitio, acordonando la zona donde permanecía el cuerpo del occiso, a fin de resguardar la escena y permitir el levantamiento de evidencias.

Al mismo tiempo, implementaron un operativo para que la circulación vehicular continuara con normalidad.

Al confirmarse el deceso del adulto mayor, los oficiales solicitaron la intervención de los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes llegaron acompañados por el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

Los peritos fijaron la escena y recabaron evidencia para esclarecer como sucedió el deceso.

Finalmente, el cuerpo del hombre fue trasladado al Servicio Médico Forense donde será sometido a los trámites de rigor mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para tratar de dar con el paradero del responsable.

Trascendió que don Chuy, quien tenía dificultades para expresarse, salió de su casa en la calle Emilio Carranza en la colonia Occidental por lo que sus familiares no volvieron a saber de él, por lo que buscaron el apoyo de la ciudadanía mediante redes sociales.