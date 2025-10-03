Conductora afectada por choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Por no medir su distancia, el conductor de una camioneta terminó estrellándose en un coche, cuya conductora redujo su velocidad para pasar un bordo ubicado en la calle San Miguel, de la Zona Centro, la mañana de ayer.

Según los reportes, el conductor de una GMC Denali blanca, al no alcanzar a frenar a tiempo, terminó impactando a un Nissan Sentra blanco, conducido por Dora Helena Flores Guía, de 36 años.

El conductor de la camioneta se retiró del lugar, por lo que la afectada se encargó de pedir la intervención de las autoridades.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del hecho y elaborar el parte correspondiente.