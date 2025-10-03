Movilización policiaca tras asalto en tienda de conveniencia

MONCLOVA, COAH.- A plena luz del día, un delincuente armado con una navaja irrumpió en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Estancias de Santa Ana y despojó a los empleados del dinero de las ventas, generando movilización policiaca en la zona.

El atraco ocurrió alrededor de las 14:45 horas de este viernes, en una sucursal situada sobre la calle San José. De acuerdo con las autoridades, un hombre ingresó al establecimiento con actitud amenazante.

La encargada del negocio, identificada como Cinthia Guadalupe, narró que el sujeto —de piel aperlada, vestido con camisa de cuadros y pantalón de mezclilla— empuñaba una navaja gris con la cual intimidó al personal, ordenándoles hacerse a un lado.

Sin encontrar resistencia, el individuo se dirigió directamente al área de cajas y sustrajo aproximadamente seis mil pesos en efectivo, producto de las ventas del día. Tras apoderarse del botín, huyó rápidamente sin dejar mayor rastro.

Elementos municipales tomaron conocimiento de los hechos y resguardaron el área mientras solicitaban acceso a las grabaciones de seguridad.

La Policía se encargaría de revisar los videos de las cámaras de seguridad de la tienda que captaron el momento del asalto para tratar de dar con el paradero del peligroso criminal.