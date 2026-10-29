Tumba barda con camioneta en la 21 de Marzo

MONCLOVA, COAH.- El pavimento mojado habría contribuido a que una conductora perdiera el control de su automóvil y terminara estrellándose contra la barda de una vivienda en la colonia 21 de Marzo, en Monclova.

El accidente fue reportado al número de emergencias 911 en el cruce de la avenida Oriente y la calle 40, lo que provocó la movilización de elementos del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento de los hechos.

La unidad involucrada era un Ford Escort modelo 2008, color gris, conducido por Brenda Anahí Barrera Rosales, quien presuntamente circulaba a una velocidad considerable cuando perdió el dominio del volante.

Sin poder evitar el impacto, el vehículo se proyectó contra una barda de block y una puerta exterior de vidrio, causando daños materiales en el inmueble.

La propiedad pertenece a Bartola Contreras Lomas, de 70 años, quien tiene su domicilio en la avenida Oriente número 1400, dentro del mismo sector.

Tras el percance, familiares de la conductora dialogaron con la afectada para llegar a un acuerdo y asumir el pago de los daños ocasionados.

Finalmente, ambas partes firmaron un desistimiento, con lo que dieron por concluido el asunto sin que fuera necesario continuar con la intervención de los oficiales de Control de Accidentes.