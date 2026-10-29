Pelea entre vecinos deja a familia golpeada

MONCLOVA, COAH.- Una riña entre vecinos escaló hasta convertirse en una agresión colectiva que dejó a varios integrantes de una familia lesionados, entre ellos un niño de apenas un año y seis meses, durante la noche del miércoles en la colonia El Campanario.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas sobre la calle Apóstol Pedro, donde, de acuerdo con versiones de habitantes del sector, el conflicto habría comenzado cuando integrantes de la familia Elizondo presuntamente golpearon a una joven de 19 años, identificada como Kesil Guajardo.

La agresión habría encendido los ánimos de otros vecinos, quienes intervinieron en la disputa y terminaron enfrentándose con los presuntos responsables. Según los testimonios recabados en el lugar, los habitantes estaban molestos por supuestos conflictos anteriores y constantes riñas en las que señalaron que participaban integrantes de dicha familia.

La situación se salió de control y, de acuerdo con el reporte, varios vecinos habrían acudido posteriormente al domicilio de Juan Bautista, donde se encontraba acompañado de su esposa, Jennifer Alejandra Elizondo, de 22 años, y su pequeño hijo, Abdiel "N". Presuntamente, varias personas ingresaron por la fuerza a la vivienda y comenzaron a golpear a Juan Bautista. La agresión también habría alcanzado a su esposa y al menor, quienes terminaron lesionados en medio del altercado.

La situación provocó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia, luego de que se reportara que varias personas necesitaban atención médica. Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a los afectados y coordinaron su traslado a distintos centros hospitalarios. Juan Bautista fue llevado a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que Jennifer Alejandra y el niño fueron trasladados al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su valoración.

Tras los hechos, las autoridades recomendaron a los afectados acudir ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia correspondiente y aportar información que permita esclarecer las agresiones.

Hasta el momento, las versiones sobre el origen de la riña y los señalamientos de conflictos previos corresponden a testimonios de vecinos, por lo que será la autoridad competente la encargada de investigar lo ocurrido y determinar quiénes participaron y las responsabilidades que pudieran derivarse.