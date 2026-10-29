Delincuentes roban equipo en veterinaria de Monclova

MONCLOVA, Coah.- Con equipo de trabajo, aparatos electrónicos y diversos artículos cargaron los amantes de lo ajeno que ingresaron durante la madrugada a una veterinaria ubicada en el sector El Pueblo, donde además cortaron el suministro eléctrico para evitar que las cámaras de vigilancia registraran sus movimientos.

El robo fue reportado alrededor de las 10:00 horas de ayer por David Puente, propietario del establecimiento localizado sobre el bulevar Ejército Mexicano, en el cruce con el bulevar Harold R. Pape, quien al llegar al negocio descubrió que había sido víctima de la delincuencia.

De acuerdo con lo señalado por el médico veterinario zootecnista, el atraco habría ocurrido entre las 03:00 y las 04:00 horas, cuando uno o varios sujetos ingresaron al local y comenzaron a llevarse distintos objetos de valor.

Entre lo sustraído se encontraba una pantalla que estaba instalada en el área de recepción, un telescopio, una máquina cortadora de pelo para animales, abanicos de pedestal y otros artículos utilizados en el establecimiento.

Pero los responsables no solamente habrían llegado con la intención de llevarse lo que encontraron a su paso, sino que también cortaron la energía eléctrica para dejar fuera de funcionamiento el sistema de videovigilancia y evitar que sus rostros quedaran registrados.

Debido a esta maniobra, el propietario no contaba con grabaciones de las cámaras del negocio que permitieran identificar directamente a quienes cometieron el robo.

Elementos de la Policía Preventiva acudieron para tomar conocimiento de los hechos y orientaron a David Puente para que acudiera ante el Ministerio Público a formalizar la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable.

Asimismo, se indicó que las autoridades revisarían las cámaras de vigilancia del sistema C2, con la intención de determinar si existen imágenes que permitan establecer la identidad de los responsables o reconstruir la ruta que siguieron después del atraco.

Por ahora, el monto total de las pérdidas no había sido precisado, mientras se espera que las investigaciones permitan dar con los responsables de llevarse equipo y artículos de la veterinaria.