Se le "mete" a motociclista y lo tumba

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista terminó sobre el pavimento luego de que un automovilista presuntamente se atravesara en su camino al intentar incorporarse a la circulación, en calles del sector El Pueblo, la tarde de este jueves.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Jiménez y Las Flores, donde Eduardo Sanmiguel se encontraba al volante de un Kia Soul beige, de procedencia extranjera.

De acuerdo con la información recabada, el conductor estaba estacionado sobre la calle Jiménez y, al intentar reanudar la marcha, presuntamente no tomó las debidas precauciones y se interpuso en la trayectoria de una motocicleta Vento, con UV, en colores negro y rojo.

La unidad era conducida por Ángel Suárez, quien no logró evitar la colisión y salió proyectado contra el pavimento, por lo que sufrió diversas lesiones.

Tras el accidente, testigos solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Al lugar acudieron elementos del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron al motociclista y determinaron que sus lesiones no ponían en riesgo su vida ni requerían traslado hospitalario.

Finalmente, ambos conductores fueron llevados a la Comandancia Municipal para efectuar los trámites correspondientes y buscar un acuerdo relacionado con la reparación de los daños.