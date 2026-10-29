Veladora desata incendio en vivienda de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una veladora que presuntamente cayó sobre varias pertenencias habría provocado un incendio al interior de una vivienda de la colonia Lucrecia Solano, en Monclova, lo que movilizó a los elementos del Cuerpo de Bomberos la mañana de este jueves.

El siniestro fue reportado alrededor de las 09:00 horas, luego de que una vecina detectara una densa humareda que salía por las puertas y ventanas de la propiedad ubicada en la calle Puerto de Ensenada, en su cruce con la avenida Revolución Mexicana, a la altura del número 1618 y cerca de la calle Puerto de la Paz.

Ante el temor de que alguna persona pudiera encontrarse atrapada en el interior, la mujer solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia.

Al llegar, los bomberos ingresaron al inmueble para combatir las llamas y evitar que se propagaran entre los numerosos objetos acumulados en las habitaciones.

Origen del incendio

La vivienda pertenece a José Luis Isaí Ramírez, de 52 años, quien vive solo en el lugar, donde mantenía una considerable cantidad de pertenencias.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el fuego habría comenzado cuando el hombre encendió una veladora en una de las habitaciones y, presuntamente, esta cayó sobre los objetos que se encontraban alrededor, lo que habría facilitado que las llamas se extendieran.

Respuesta de los bomberos

Después de realizar las maniobras correspondientes, los bomberos consiguieron controlar la situación y evitar que el incendio continuara avanzando.

Hasta el momento, no se cuenta con información precisa sobre posibles personas lesionadas ni sobre el monto de los daños materiales ocasionados por el siniestro.