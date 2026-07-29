Camioneta impacta taxi en Monclova: daños materiales considerables

MONCLOVA, COAH.– Un descuido al salir de un cajón de estacionamiento provocó un accidente vial la tarde de este miércoles en el centro comercial Paseo Monclova, donde una camioneta impactó a un taxi y dejó daños materiales de consideración.

El percance ocurrió poco después del mediodía, cerca del acceso principal del complejo comercial. De acuerdo con los primeros reportes, Antonio Castillo, de 71 años, se disponía a abandonar el estacionamiento a bordo de una camioneta Chirey Tiggo blanca.

Al realizar una maniobra en reversa, el conductor no verificó que la vía estuviera libre y terminó golpeando un automóvil Nissan March blanco utilizado como taxi de la línea Ecotaxis Sitio Libertad, con número económico 025, el cual era conducido por Ricardo Gil.

Tras el impacto, el vehículo de alquiler presentó daños en su carrocería, por lo que su conductor solicitó la presencia de las autoridades para que se realizara el peritaje correspondiente.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar, levantaron el croquis del percance y determinaron la mecánica del choque para establecer las responsabilidades.

Posteriormente, ambos conductores fueron trasladados a la Jefatura de Policía, donde buscarían alcanzar un acuerdo para cubrir los daños ocasionados y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.