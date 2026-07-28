Seguridad Pública refuerza vigilancia en escuelas de Monclova

MONCLOVA, COAH. - Con el propósito de prevenir robos, actos de vandalismo y saqueos durante el periodo vacacional, elementos de Seguridad Pública reforzaron la vigilancia en los planteles educativos de distintos sectores de la ciudad.

Como parte del operativo preventivo, los oficiales realizan recorridos permanentes en escuelas ubicadas en diversas colonias, con el objetivo de mantener presencia policial y proteger las instalaciones mientras permanecen sin actividades escolares.

El despliegue inició en el sector sur de Monclova, donde las unidades recorrieron planteles localizados en las colonias Otilio Montaño, Colinas de Santiago, Ramos Arizpe, Calderón, Praderas, Obrera, Fraccionamiento Monclova y Madero.

Las acciones forman parte de la estrategia de vigilancia implementada durante el ciclo vacacional para inhibir la comisión de delitos en los centros educativos y brindar mayor seguridad al patrimonio escolar.

La presencia de los elementos de Seguridad Pública busca además disuadir cualquier intento de ingreso ilegal a las escuelas, reduciendo el riesgo de daños materiales o sustracción de equipo e infraestructura.

Las autoridades mantendrán los recorridos preventivos en los diferentes sectores de la ciudad durante el periodo de vacaciones, con el fin de proteger los planteles educativos y atender oportunamente cualquier reporte relacionado con la seguridad de estas instalaciones.