Maltrato animal: Fiscalía investiga cuatro casos en la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene un seguimiento permanente a las denuncias por maltrato animal en la Región Centro, donde, en lo que va del año, se han integrado cuatro carpetas de investigación por este tipo de delitos, informó el delegado regional, Everardo Lazo Chapa.

El funcionario explicó que las investigaciones son atendidas por agentes del Ministerio Público especializados, quienes reciben las denuncias, reúnen los datos de prueba y, en caso de contar con los elementos suficientes, judicializan los expedientes para que los presuntos responsables enfrenten a la justicia.

Coordinación con Asociaciones Protectores de Animales

Lazo Chapa señaló que la Fiscalía trabaja de manera coordinada con asociaciones protectoras de animales, tanto estatales como regionales, con el propósito de fortalecer las investigaciones y atender oportunamente los casos que se presentan.

Como ejemplo, recordó un hecho difundido recientemente en redes sociales, donde se aseguraba que un perro había sido asesinado con un arma de fuego.

Indicó que, incluso antes de que se presentara una denuncia formal, agentes de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias y determinaron que el animal, en realidad, había muerto a consecuencia de un atropellamiento accidental.

Precisó que los cuatro casos registrados durante este año corresponden a perros y que la legislación vigente contempla sanciones cuando un animal es lesionado o cuando las lesiones tienen la intención de provocarle la muerte.

Capacitación de Ministerios Públicos en Maltrato Animal

El delegado destacó que, desde hace varios años, los Ministerios Públicos han recibido capacitación especializada impartida por integrantes de asociaciones animalistas, lo que les permite contar con mayores herramientas para integrar correctamente las carpetas de investigación.

Asimismo, recordó que Coahuila ha sido una de las entidades pioneras en la aplicación de la ley en materia de maltrato animal, al registrar las primeras judicializaciones en Piedras Negras y las primeras sentencias condenatorias en Saltillo por la muerte de un animal.

Finalmente, consideró que corresponde al Poder Legislativo analizar, junto con organizaciones dedicadas a la protección animal, posibles reformas al Código Penal para ampliar las conductas sancionables y fortalecer las penas, además de precisar el tratamiento legal cuando los responsables sean adolescentes.

PIES DE FOTO: El delegado Everardo Lazo Chapa informó que la Fiscalía mantiene cuatro investigaciones por presunto maltrato animal en la Región Centro.