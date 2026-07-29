Fiscalía General pide denunciar daños en templos religiosos

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado exhortó a los afectados por daños en templos o centros religiosos a presentar la denuncia correspondiente, al señalar que hasta el momento no existe ninguna querella formal por ese tipo de hechos en la Región Centro.

El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, explicó que los daños a inmuebles son delitos que se persiguen por querella, por lo que la autoridad no puede iniciar una carpeta de investigación sin que la parte afectada acuda a presentar la denuncia.

Precisó que, aunque en redes sociales suelen difundirse este tipo de incidentes, la publicación de fotografías o videos no sustituye el procedimiento legal necesario para que el Ministerio Público pueda investigar y, en su caso, llevar el asunto ante un juez.

El funcionario señaló que no se tiene registro de que los ataques contra centros religiosos sean una problemática recurrente en la región, aunque recordó que hace varios años se investigó el robo de algunos artículos religiosos en una iglesia.

Consecuencias de reportes falsos al 911

Durante la misma entrevista, Lazo Chapa también habló sobre los reportes falsos al sistema de emergencias 911 y recordó que esa conducta constituye un delito previsto en el Código Penal.

Indicó que, una vez que las autoridades detectan una llamada falsa, se integra la carpeta de investigación correspondiente y el caso puede ser judicializado.

Añadió que recientemente se actuó contra una persona relacionada con este tipo de hechos y que, en la Región Centro, existen al menos dos casos que ya fueron llevados ante la autoridad judicial.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar de manera responsable las líneas de emergencia y evitar falsas alertas que desvíen recursos destinados a atender situaciones reales que ponen en riesgo a la población.

PIES DE FOTO: El delegado Everardo Lazo Chapa informó que no existe una denuncia formal por daños en templos religiosos de la Región Centro.