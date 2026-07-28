Policía Municipal busca a desaparecido en el río Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un reporte de auxilio sobre la presunta desaparición de un hombre en el cauce del río Monclova movilizó a elementos de la Policía Municipal durante la medianoche; sin embargo, tras un amplio operativo de búsqueda, las autoridades descartaron la existencia de una persona en peligro.

La alerta fue recibida a través del sistema de emergencias, lo que originó el despliegue inmediato de patrullas hacia el cruce de las avenidas Constitución y Suzanne Lou Pape, sitio donde, de acuerdo con el reporte, se encontraba el supuesto afectado.

Al llegar al lugar, los oficiales iniciaron un recorrido de inspección que se extendió por varios kilómetros del afluente. Durante las labores, revisaron ambas márgenes del río y diversos puntos de difícil acceso para tratar de localizar al hombre reportado.

Como parte del operativo, algunos policías descendieron hasta el cauce para inspeccionar áreas con maleza, rocas y terreno irregular, ampliando el perímetro de búsqueda ante la posibilidad de que la persona hubiera quedado atrapada o desorientada.

Después de varios minutos de recorridos, la búsqueda concluyó sin resultados positivos. Ningún elemento localizó a una persona que coincidiera con las características proporcionadas en el reporte inicial, por lo que la supuesta emergencia fue descartada.

Fuentes policiales señalaron que este tipo de reportes no es un hecho aislado en ese sector de la ciudad, ya que con anterioridad se han atendido llamadas similares que concluyeron sin localizar a persona alguna, lo que genera movilizaciones innecesarias de las corporaciones de seguridad.

Una vez finalizado el operativo, los oficiales retomaron sus labores de vigilancia preventiva. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para utilizar de manera responsable las líneas de emergencia, al advertir que los reportes falsos consumen tiempo, personal y unidades que podrían ser indispensables para atender situaciones reales en las que una respuesta inmediata puede marcar la diferencia.