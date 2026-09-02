Monclova: conductor ileso tras volcarse en la curva del Diablo

MONCLOVA, Coah.– Un conductor resultó ileso luego de perder el control de una camioneta Nissan Estaquitas, impactar contra una luminaria y terminar volcado a un costado del libramiento Carlos Salinas de Gortari, en las inmediaciones de la conocida "Curva del Diablo".

El accidente ocurrió minutos antes de las 16:00 horas de este miércoles, a la altura de las instalaciones de Transportes Mineros Coahuila, donde la camioneta blanca quedó fuera de la carpeta de rodamiento después de salir proyectada de la vialidad.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la unidad circulaba por este transitado tramo cuando su conductor perdió el control del volante. Durante la maniobra, se estrelló contra una luminaria y posteriormente abandonó el camino hasta quedar completamente volcada.

El percance provocó alarma entre los automovilistas que circulaban por el sector. Algunos detuvieron su marcha para auxiliar al conductor, mientras otros solicitaron apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal de Monclova acudieron como primeros respondientes, aseguraron el perímetro y abanderaron la zona para prevenir otro accidente, debido a la presencia de la camioneta volcada.

Posteriormente arribaron oficiales de la Policía Estatal Coahuila, quienes tomaron conocimiento del hecho y realizaron las diligencias correspondientes para establecer las causas precisas de la salida del camino.

Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor logró salir con vida y no presentó lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Una vez concluidas las labores de inspección, los agentes solicitaron una grúa para retirar la Nissan Estaquitas, que fue trasladada a un corralón mientras se realizaban los trámites correspondientes.

El accidente volvió a poner bajo atención el tramo cercano a la llamada "Curva del Diablo", sector donde anteriormente se han registrado diversos percances.