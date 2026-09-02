Menores generan disturbios en la colonia 10 de Mayo

MONCLOVA, COAH.- Un grupo de menores de edad mantiene en alerta a vecinos de la colonia 10 de Mayo, donde se han registrado constantes riñas y agresiones contra transeúntes.

La situación se concentra principalmente en la denominada Plaza de la Mayo, un área recreativa utilizada por los habitantes del sector, pero que, de acuerdo con los vecinos, se ha convertido en escenario recurrente de enfrentamientos.

La noche del miércoles, residentes de la colonia solicitaron el apoyo de las autoridades municipales luego de que se registrara una fuerte riña en el sector.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia; sin embargo, no lograron detener a ninguno de los menores señalados por los vecinos como participantes en el conflicto.

Habitantes del sector manifestaron su preocupación debido a que los disturbios se presentan de manera recurrente y generan temor entre quienes transitan o acuden a la plaza.

Ante esta situación, elementos de Seguridad Pública incrementaron los recorridos preventivos por la zona, con el objetivo de contener los disturbios y mantener la vigilancia en el área recreativa.

Los vecinos esperan que la presencia policial permita reducir los enfrentamientos y recuperar la tranquilidad en un espacio destinado originalmente a la convivencia de las familias de la colonia.