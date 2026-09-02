Choque entre dos Chevrolet Aveo deja daños en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un conductor que viajaba acompañado de su familia protagonizó un choque por alcance entre dos automóviles Chevrolet Aveo, registrado la tarde del miércoles en la colonia Obrera Sur, donde no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió sobre la avenida Puerta 4, en el cruce con la calle Secundaria 6, donde ambas unidades terminaron con daños materiales de consideración tras el impacto.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, uno de los vehículos era un Chevrolet Aveo modelo 2016, color gris, conducido por Juan Enrique Izaguirre, quien circulaba por la avenida acompañado de su familia.

La segunda unidad involucrada era un Chevrolet Aveo modelo 2015, color guindo, conducido por Ruperto Vela Guevara.

Ambos vehículos colisionaron por alcance durante su desplazamiento, provocando daños materiales y momentos de tensión entre los ocupantes.

Pese a la fuerza del impacto, el conductor que viajaba con su familia y los demás involucrados resultaron ilesos. Ninguna persona requirió atención médica ni fue trasladada a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, documentar las condiciones de los automóviles y realizar el peritaje correspondiente.

Los oficiales efectuaron las diligencias necesarias para establecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades por los daños ocasionados.

Tras las actuaciones de las autoridades, los involucrados permanecieron en el lugar para continuar con el procedimiento correspondiente.

El choque dejó como saldo cuantiosos daños materiales y el susto de una familia, que salió ilesa del aparatoso accidente.