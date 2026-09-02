Detienen a un hombre tras pelea en colonia Occidental de Frontera

FRONTERA, COAH.– Una pelea callejera registrada en calles de la colonia Occidental provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre la trifulca.

Los hechos ocurrieron la noche de este martes en el cruce de las calles Altamirano y Morelos, donde residentes del sector solicitaron la intervención de los uniformados al observar el enfrentamiento.

En cuestión de minutos, los elementos municipales arribaron al sitio y procedieron a controlar la situación, asegurando a uno de los participantes en la pelea.

El detenido fue trasladado posteriormente a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades por la falta administrativa que correspondiera

Hasta el momento no se ha dado a conocer qué habría originado la gresca ni si hubo personas lesionadas, por lo que las autoridades se limitaron a tomar conocimiento de lo ocurrido.