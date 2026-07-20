Joven lesionado tras volcadura de automóvil en Frontera

FRONTERA COAH.- El desprendimiento del neumático delantero izquierdo provocó la volcadura de un automóvil la mañana de este domingo sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, frente a la empresa Joyson, donde un joven de 18 años resultó lesionado.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas, cuando David Zapata Reyes conducía un automóvil Mitsubishi color negro. De acuerdo con las primeras investigaciones, el neumático delantero izquierdo se desprendió repentinamente, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control de la unidad.

Al detectar la falla mecánica, el joven intentó detener la marcha para evitar una colisión; sin embargo, el vehículo comenzó a desestabilizarse y dio varias volteretas sobre la carpeta asfáltica hasta quedar con las llantas hacia arriba, obstruyendo parcialmente la circulación.

El estruendo de la volcadura alertó a automovilistas que transitaban por el sector, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema 911.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal de Coahuila y personal de Protección Civil y Bomberos de Frontera. Los rescatistas brindaron atención prehospitalaria al conductor y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo observación médica debido a las lesiones sufridas.

Por tratarse de un tramo de jurisdicción estatal, agentes de la Policía Estatal realizaron el peritaje correspondiente. Tras inspeccionar el vehículo y la escena del accidente, establecieron como causa del percance el desprendimiento del neumático delantero izquierdo, hecho que derivó en la pérdida de control del automóvil.

Finalmente, una empresa de grúas retiró la unidad siniestrada para restablecer la circulación vehicular. El accidente dejó daños materiales de consideración y un conductor lesionado.