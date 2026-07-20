Robo frustrado en Monclova: dueña sorprende ladrón en su hogar

MONCLOVA, COAH.– La llegada inesperada de la propietaria de una vivienda frustró un presunto robo la tarde del lunes en la colonia Los Álamos, luego de que sorprendiera a un desconocido dentro de su domicilio. El sospechoso logró escapar antes de que pudiera ser retenido.

De acuerdo con la información recabada, la mujer arribó a su casa, ubicada en el cruce de las calles Adolfo Fisher y Calle 7. Al ingresar al inmueble encontró a un hombre en el interior, quien, al verse descubierto, huyó de inmediato con rumbo desconocido.

Tras el incidente, la afectada solicitó auxilio mediante el número de emergencias 911, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal de Monclova.

Los oficiales implementaron un operativo de búsqueda en calles y sectores cercanos con el propósito de localizar al presunto responsable. No obstante, pese al despliegue, el individuo logró evadir a las autoridades y no fue localizado.

Hasta el momento no se informó si el sospechoso alcanzó a sustraer algún objeto del domicilio. Las autoridades mantienen el exhorto a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa de manera inmediata y reforzar las medidas de seguridad en sus viviendas a fin de disminuir el riesgo de robos.