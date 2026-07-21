Viviendas abandonadas se convierten en focos de riesgo

MONCLOVA, COAH.- Las casas abandonadas dejaron de ser simples inmuebles en desuso para convertirse en focos de riesgo en Monclova. Durante los últimos meses, varias de estas fincas han sido escenario de incendios, hallazgos de restos humanos y operativos policiacos contra personas que las utilizan como refugio o para el consumo de drogas, situación que representa una amenaza constante para los vecinos.

Una investigación periodística, sustentada en reportes oficiales y estadísticas de distintos niveles de gobierno, revela la dimensión del problema y la falta de control sobre cientos de propiedades deshabitadas.

De acuerdo con estimaciones de las autoridades municipales, en Monclova existen poco más de 2 mil 300 viviendas abandonadas o deshabitadas, muchas de ellas sin sellos oficiales y vulnerables a invasiones, vandalismo y actividades ilícitas.

A nivel estatal, el Infonavit identifica alrededor de 17 mil 500 viviendas abandonadas, vandalizadas o deshabitadas en Coahuila, de las cuales aproximadamente el 8 por ciento se localiza en Monclova.

Por su parte, el más reciente Censo de Población y Vivienda del INEGI reporta cerca de 130 mil viviendas deshabitadas en Coahuila, equivalentes al 12 por ciento del parque habitacional, cifra de la que Monclova representa una parte importante.

Los hechos registrados durante este año reflejan la gravedad del problema. En abril de 2026, fueron localizados restos humanos en el segundo piso de una vivienda abandonada ubicada en el centro de la ciudad. Un mes antes, en marzo de 2026, un incendio consumió una vivienda de madera y lámina en la colonia Independencia, donde tres personas perdieron la vida.

En enero de 2026, otro fuerte incendio se registró en una finca abandonada ubicada en el cruce de las calles Bravo y Mina, en la colonia El Pueblo, mientras que en la colonia Colinas de Santiago, al oriente de la ciudad, los reportes por incendios en inmuebles desocupados se han vuelto recurrentes debido a que son utilizados como refugios o presuntos picaderos.

El principal riesgo, de acuerdo con los reportes consultados, radica en el despojo e invasión de estos inmuebles. Personas en situación de calle o con problemas de adicción ingresan a las propiedades, donde acumulan basura, muebles y materiales altamente inflamables, condiciones que favorecen incendios accidentales o provocados y, en algunos casos, derivan en el hallazgo de personas sin vida.

La permanencia de miles de viviendas abandonadas sin vigilancia ni intervención mantiene abierto un problema de seguridad pública y protección civil que continúa creciendo en distintos sectores de Monclova.