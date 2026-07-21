Carambola entre vehículos causa caos en Monclova

MONCLOVA COAH.- La falta de distancia de seguridad provocó una carambola entre tres vehículos sobre la avenida Juárez, en la colonia El Pueblo, percance que dejó cuantiosos daños materiales y afectó parcialmente la circulación, sin que se registraran personas lesionadas.

El accidente ocurrió cuando las tres unidades circulaban con dirección al poniente sobre esa vialidad. Al llegar al cruce con la calle Mina, el operador de un camión de pasajeros con número económico 1071 redujo la velocidad debido a la intensa carga vehicular que se encontraba metros adelante.

Detrás del autobús transitaba un automóvil Volkswagen Vento gris, cuyo conductor también disminuyó la marcha para evitar una colisión. Sin embargo, el conductor de una camioneta Chevrolet Suburban dorada no logró detener su unidad y se impactó contra la parte trasera del automóvil.

La fuerza del choque proyectó al Volkswagen Vento contra la parte posterior del camión de pasajeros, lo que originó la carambola y movilizó a elementos de Control de Accidentes, quienes realizaron maniobras para agilizar la circulación y efectuar el peritaje correspondiente.

De acuerdo con el peritaje preliminar de las autoridades de vialidad, el percance se originó presuntamente porque el conductor de la Chevrolet Suburban no conservó la distancia reglamentaria entre vehículos. Esa condición, aunada a la velocidad a la que circulaba, le impidió evitar el impacto.

En la camioneta viajaban cinco menores de edad, familiares del conductor, quienes, al igual que el resto de los ocupantes de las unidades involucradas, resultaron ilesos. Debido a ello, no fue necesaria la intervención de paramédicos ni de cuerpos de rescate.

Finalmente, las autoridades concluyeron las diligencias en el lugar para deslindar responsabilidades y facilitar un acuerdo entre las partes involucradas para la reparación de los daños materiales.