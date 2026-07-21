Monclova implementa operativos para frenar el robo de motocicletas

MONCLOVA COAH.-Los operativos implementados por las autoridades municipales de Monclova y Frontera para detectar motocicletas con alteraciones en el sistema de escape, documentación irregular o sin acreditar su legal posesión también buscan combatir el mercado negro de estos vehículos, una actividad vinculada con el robo y la comercialización ilícita de unidades y autopartes.

De acuerdo con la información disponible, elementos de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado mantienen acciones para localizar motocicletas con reporte de robo, identificar unidades con números de serie alterados y frenar su circulación.

Entre las modalidades detectadas en este mercado ilícito destacan el desarme de motocicletas para vender por separado el motor, suspensión, llantas, rines y carenados; la alteración o eliminación de los números de serie; la venta mediante redes sociales; la comercialización con facturas o documentos presuntamente apócrifos, así como el uso de estas unidades para la comisión de otros delitos, entre ellos robos y actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Como parte del contexto de la problemática, se menciona que diversas colonias de Monclova y Frontera deberían ser objeto de investigaciones por parte de las autoridades para determinar la posible operación de redes dedicadas a estas actividades ilícitas. Entre ellas se encuentran Colinas de Santiago, Hipódromo, Emiliano Zapata, Tierra y Libertad, Obrera Sur, El Pueblo, Praderas, Borja, Occidental y la zona Centro de Frontera.

Hasta el momento, la información presentada corresponde al contexto de los operativos y a las modalidades de operación del mercado ilegal de motocicletas. La posible participación de personas o sectores específicos deberá ser determinada únicamente mediante las investigaciones que realicen las autoridades competentes.