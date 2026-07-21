Grupo de Rescate y Urgencias Médicas organiza evento en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Con el propósito de reunir recursos para la reparación de una unidad de emergencia, el Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) realizará un evento con causa el próximo 26 de julio en el paraje conocido como La Pedrera, en el municipio de Castaños.

El director de la corporación, Daniel Segovia, invitó a la ciudadanía de Monclova, Frontera y Castaños a participar en esta actividad, cuyos fondos serán destinados al mantenimiento de una ambulancia utilizada por los paramédicos voluntarios en la atención de accidentes, emergencias y traslados.

Segovia informó que el evento estará enfocado en la exhibición de vehículos todo terreno, entre ellos camionetas 4x4, motocicletas, razers y otras unidades off-road, cuyos propietarios mostrarán las capacidades de sus vehículos en las instalaciones de La Pedrera.

Destacó que la actividad tendrá un ambiente familiar, por lo que los asistentes podrán convivir y conocer de cerca este tipo de unidades, algunas de las cuales también han participado en labores de apoyo y rescate durante las recientes lluvias registradas en la región.

El director de GRUM reiteró la invitación a la población para sumarse a esta causa y contribuir al fortalecimiento del equipo con el que la corporación brinda servicio voluntario a la ciudadanía.