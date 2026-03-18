Causa mujer choque por no hacer alto

MONCLOVA, COAH.— La imprudencia al volante volvió a hacerse presente la tarde de ayer, luego que una conductora ignorara un señalamiento de alto y provocara un aparatoso accidente en el cruce del bulevar San José y la calle Purísima, en la colonia Pedregal de San Ángel.

El percance ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando Nallely Judith, al volante de un Chevrolet Aveo en color gris, circulaba por la calle Purísima con dirección al poniente.

De acuerdo con testigos y el reporte preliminar de las autoridades, la automovilista no respetó el señalamiento restrictivo al llegar al cruce, invadiendo la vía preferencial y atravesándose al paso de otros vehículos.

En ese momento, sobre el bulevar San José circulaba un Volkswagen Vento color rojo, conducido por Raúl Mario, quien viajaba acompañado de su esposa y su hijo menor de edad. Sin posibilidad de frenar a tiempo, terminó impactándose contra el Aveo.

El choque dejó ambas unidades atravesadas en el cruce, con daños visibles en la carrocería, lo que generó alarma entre vecinos y automovilistas que transitaban por el lugar.

Tras el impacto, los ocupantes del Vento descendieron para verificar su estado de salud, confirmándose que, pese a lo aparatoso del accidente, ninguno presentó lesiones de gravedad.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para acordonar el área, agilizar la circulación y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Debido a los daños materiales, estimados en varios miles de pesos, ambas partes iniciaron gestiones para llegar a un acuerdo que permita la reparación de las unidades sin necesidad de turnar el caso ante el Ministerio Público.

El incidente provocó congestionamiento momentáneo en una de las vialidades más transitadas del sector, hasta que las unidades fueron retiradas y la circulación restablecida.