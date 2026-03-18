Accidente en Monclova: hombre cae y sufre lesiones graves

MONCLOVA, COAH.— Un hombre resultó gravemente lesionado la noche de ayer tras sufrir una aparatosa caída desde una altura superior a los 10 metros, al desplomarse parte de la estructura en la que realizaba trabajos en su domicilio, ubicado en la colonia Ejidal.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Industrial y la calle Manuel M. Ponce, donde fue auxiliado Sergio Monrán Coronado, de 57 años de edad, vecino del mismo sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba realizando labores de mantenimiento en la fachada del techo de su vivienda, situada a un costado de un expendio de cerveza, cuando la estructura en la que se apoyaba cedió de manera repentina.

Sin posibilidad de reaccionar, Sergio perdió el equilibrio y cayó desde una considerable altura, impactándose violentamente contra el suelo.

Testigos que presenciaron la caída señalaron que el golpe fue estremecedor, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, al observarlo tendido e inconsciente con visibles lesiones en la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron en cuestión de minutos y brindaron atención prehospitalaria al lesionado, detectando traumatismo craneoencefálico y múltiples contusiones.

Tras estabilizarlo en el lugar, los socorristas lo trasladaron de urgencia a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó internado bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Elementos de Seguridad Pública también acudieron para tomar conocimiento de los hechos y recabar versiones entre vecinos, quienes confirmaron que el accidente ocurrió mientras el hombre realizaba trabajos domésticos.

Hasta el cierre de esta edición, el estado de salud del afectado era reportado como delicado.