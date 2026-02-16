Conductor se escapa tras accidente en Monclova: Nissan Versa dañado

MONCLOVA, COAH. — La prisa —y probablemente el exceso de confianza— le salieron caros a un conductor que terminó subiéndose a la banqueta de la avenida Estadio durante la mañana de este lunes, para luego decidir que la mejor estrategia era desaparecer del lugar y dejar que el auto diera explicaciones.

El percance se registró poco después de las 8:00 horas, a espaldas del estadio de los Acereros, cuando un automóvil Nissan Versa en color blanco circulaba con dirección al norte a una velocidad mayor a la recomendada para la zona. Al llegar a la altura de la calle Raúl Cortés, el conductor perdió el control del volante y se proyectó contra la banqueta, recorriéndola por varios metros.

El impacto fue suficiente para dejar prácticamente fuera de combate a la unidad, con al menos tres neumáticos reventados y severos daños en la parte baja del costado. Testigos señalaron que, tras el golpe, el tripulante descendió del vehículo, observó brevemente el resultado de su maniobra y optó por retirarse caminando, sin pedir apoyo ni dar aviso a las autoridades, dejando el coche como único testigo de lo ocurrido.

El incidente generó riesgo momentáneo para peatones y automovilistas que circulaban por el sector, debido a la posición en que quedó el vehículo sobre la estructura urbana.

Elementos municipales acudieron tras el reporte ciudadano y procedieron a asegurar la unidad abandonada, iniciando las diligencias para ubicar al propietario y deslindar responsabilidades por los daños ocasionados.