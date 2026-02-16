Bomberos controlan incendio en bodega de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un incendio generado presuntamente por un cortocircuito dejó en pérdida total un tejaban utilizado como bodega en un domicilio de la colonia José de las Fuentes, la tarde de este lunes, provocando movilización de cuerpos de emergencia y el susto gratuito para vecinos que vieron cómo el fuego avanzaba sin pedir permiso.

El reporte ingresó minutos antes de las 15:00 horas, alertando sobre llamas activas en una vivienda ubicada en el cruce de la calle Teódulo Flores y Armando Flores Peña. De inmediato se trasladaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, luego de que vecinos del sector observaron humo denso y fuego saliendo de una estructura construida principalmente con madera y lámina.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el sitio, una conexión eléctrica defectuosa habría provocado el sobrecalentamiento del cableado, desatando el fuego en el tejaban, que funcionaba como almacén improvisado. El lugar guardaba desde herramientas hasta artículos domésticos, todo junto y revuelto... y ahora todo junto y quemado.

Entre lo consumido por las llamas se encontraron un compresor, ropa, diversas herramientas de trabajo, un boiler, un abanico y varias láminas que estaban resguardadas en el área dañada. El material inflamable facilitó que el incendio se propagara con rapidez.

Bomberos realizaron maniobras de ataque y enfriamiento durante varios minutos hasta lograr controlar y sofocar el fuego, evitando que alcanzara la vivienda principal y domicilios contiguos. No se reportaron personas lesionadas, sólo daños materiales y uno que otro vecino con presión alta del susto.

Las autoridades iniciaron la revisión correspondiente para confirmar el origen del siniestro. De manera preliminar, todo apunta a una falla eléctrica, por lo que se reiteró el llamado a revisar instalaciones y evitar "amarres" de cables que luego terminan en tragedia... o en nota policiaca.