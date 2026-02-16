Incendio consume vivienda en colonia Diana Laura, Frontera

FRONTERA, COAH.— Una familia despertó entre humo y llamas luego de que un incendio consumió la parte trasera de su vivienda en la colonia Diana Laura, la noche del domingo, movilizando a los cuerpos de emergencia y poniendo en alerta a todo el sector.

El siniestro se registró minutos antes de la medianoche en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Juan de la Barrera y Luis Donaldo Colosio, donde una estructura improvisada —una tapia reforzada con madera y láminas— era utilizada como bodega doméstica.

Ahí, entre objetos almacenados y material altamente inflamable, comenzó el fuego que en cuestión de minutos tomó fuerza.

Vecinos detectaron el resplandor y el humo saliendo del patio posterior y realizaron el reporte al Sistema Estatal de Emergencias, mientras algunos intentaban ayudar con cubetas de agua, en la clásica pero peligrosa estrategia de "a ver si así se apaga".

Elementos de Protección Civil y Bomberos arribaron con unidades de ataque rápido y comenzaron maniobras para contener el incendio, el cual amenazaba con extenderse al resto del inmueble y a casas contiguas.

Tras la inspección inicial confirmaron que no hubo personas lesionadas, ya que los moradores dormían en la parte frontal y no se habían percatado del avance del fuego hasta la llegada de los rescatistas.

Las llamas fueron controladas después de varios minutos de trabajo intenso, evitando que el incidente escalara a una tragedia mayor. La zona fue acordonada mientras se realizaba la revisión de riesgos.

De manera preliminar no se descartó que el incendio pudiera haber sido provocado, aunque serán los peritajes correspondientes los que determinen el origen exacto. Por lo pronto, la bodega quedó reducida a restos calcinados y pérdidas materiales.