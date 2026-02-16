Repartidor de Bimbo sufre volcadura en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La prisa de la mañana y el pavimento mojado se combinaron en una receta peligrosa que terminó en volcadura. Un repartidor de la empresa Bimbo perdió el control de su unidad tras atravesar un charco a exceso de velocidad y acabó estrellándose contra un poste, el cual partió, para luego quedar con el vehículo volcado en calles del Centro.

El accidente se registró minutos antes de las 07:30 horas sobre la calle Sevilla, a escasos metros de la Prolongación Juárez, durante el arranque de la jornada laboral, lo que provocó alarma entre automovilistas y peatones.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, identificado como Víctor Gámez Martínez, de 26 años de edad, realizaba su ruta de reparto a bordo de una camioneta Nissan de caja cerrada, desplazándose con dirección al oriente para cumplir con entregas programadas en distintos comercios del área.

Sin embargo, al circular sin la debida precaución sobre la carpeta asfáltica mojada, cruzó un charco de agua acumulada, lo que ocasionó que las llantas perdieran adherencia. La unidad se proyectó sin control contra un poste de madera que se partió por el impacto; la camioneta giró violentamente y terminó volcada, dejando la escena marcada por restos del poste y mercancía revuelta.

Testigos solicitaron de inmediato apoyo a los cuerpos de emergencia al ver la unidad recostada y al conductor lesionado. Paramédicos de la arribaron al sitio para brindarle atención pre hospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital cercano para su valoración médica. De manera preliminar, se informó que las lesiones no ponían en riesgo su vida.

Elementos de Control de Accidentes acordonaron el área y coordinaron maniobras para retirar el vehículo siniestrado, además de restablecer la circulación que se vio afectada por varios minutos. Autoridades reiteraron el llamado a moderar la velocidad y extremar precauciones al manejar sobre superficies mojadas, especialmente en horas pico.