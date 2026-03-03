Hombre provoca colisión en Monclova y genera congestión vial

MONCLOVA, COAH.— Una colisión múltiple registrada en plena hora pico sobre el bulevar Harold R. Pape dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una mujer con molestias físicas, generando además fuerte congestionamiento vial en el sector norte de la ciudad.

El percance ocurrió alrededor de las 14:00 horas de este martes, a la altura del cruce con la calle 3 del Fraccionamiento La Salle, cuando el flujo vehicular se intensificaba debido a la salida de estudiantes de diversos planteles educativos.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de una camioneta Ford Escape negra, identificado como Luis Sánchez, no logró frenar a tiempo ante el tráfico detenido, impactando la parte posterior de un Mazda 3 color gris conducido por Gabriela Durán.

Tras el primer choque, el Mazda fue proyectado hacia adelante y terminó golpeando un Nissan Sentra blanco que manejaba Lourdes Aguilar, originándose así la carambola.

Paramédicos del GRUM acudieron al lugar para valorar a la conductora del Nissan, quien presentó molestias físicas derivadas del impacto, sin que fuera necesario su traslado hospitalario.

Elementos del Departamento de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, señalando como presunto responsable al conductor de la Ford por no guardar la distancia adecuada. Posteriormente, una grúa trasladó la unidad al corralón municipal, mientras el involucrado acudía a la Comandancia Municipal para tratar de llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños.

El tránsito en el bulevar se vio afectado durante varios minutos hasta que las unidades fueron retiradas y la circulación volvió a la normalidad.