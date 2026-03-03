Hermanas discuten en el Centro Comercial Gutiérrez de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un altercado entre dos hermanas generó movilización policiaca la tarde de este martes al exterior del Centro Comercial Gutiérrez, ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape y la avenida Sidermex, luego de que una discusión en el estacionamiento estuviera a punto de terminar en golpes.

Los hechos se registraron poco después del mediodía en la tienda ubicada al sur de la ciudad. De acuerdo con reportes, una joven de 19 años comenzó a discutir acaloradamente con su hermana de 23, situación que escaló y obligó la intervención de su madre para evitar que la confrontación pasara a mayores.

Personal del establecimiento solicitó apoyo a las autoridades tras observar que ambas mujeres forcejeaban en el área de estacionamiento, lo que causó alarma entre clientes y empleados.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y dialogaron con las involucradas y su madre, quien pidió el respaldo de los oficiales para retirarse del lugar y trasladarse a su domicilio en el municipio de Castaños junto con una de sus hijas, con el fin de evitar un nuevo enfrentamiento.

Tras varios minutos de mediación, los uniformados lograron calmar los ánimos y la situación no pasó a mayores, retirándose las partes por separado. No se reportaron personas detenidas ni lesionadas.