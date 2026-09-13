Fallece bebé de mes y medio en Monclova

El menor fue trasladado de emergencia a la Clínica 7 del IMSS, donde médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Paramédicos trasladaron al bebé a la Clínica 7 del IMSS, donde médicos confirmaron su fallecimiento.

MONCLOVA, COAH.- Un bebé de apenas mes y medio murió la mañana del domingo, luego de que su madre detectara que no respondía en su domicilio de la colonia Praderas del Sur.

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 07:00 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Alto Horno 2, donde paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención al menor.

En el lugar, los socorristas se entrevistaron con Andrea Lozano Rubio, de 25 años, quien explicó que aproximadamente a las 04:00 horas había amamantado a su hijo.

La mujer señaló que cerca de las 07:00 horas se percató de que el bebé no respondía, por lo que solicitó ayuda.