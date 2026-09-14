Huye por los techos y lo captura la AIC

MONCLOVA, COAH.- Un hombre presuntamente relacionado con un robo intentó evadir a detectives de la Agencia de Investigación Criminal y autoridades municipales al escapar por la parte posterior de un hotel, pero terminó detenido tras un operativo en la Zona Centro.

La movilización comenzó alrededor de las 15:00 horas de este lunes, cuando los detectives y oficiales municipales ubicaron al sospechoso en el sector de la zona hotelera, sobre la calle Jesús Silva, en su cruce con Venustiano Carranza.

Los oficiales le seguían la pista debido a que presuntamente estaría relacionado con un robo ocurrido durante la mañana.

Al notar la presencia de los investigadores, el hombre emprendido la huida y buscó refugio entre los inmuebles de la zona. En su recorrido, ingresó hacia la parte posterior del Hotel Doris, ubicado sobre Venustiano Carranza, y posteriormente pasó hacia el área que colinda con la calle La Fuente.

Detención tras la fuga

La fuga generó un despliegue coordinado entre los agentes de la AIC y elementos de la Policía Municipal, quienes realizaron recorridos en patrullas y a pie para ubicar al sospechoso.

Después de varios minutos, los detectives lograron localizarlo sobre la calle La Fuente, cerca del cruce con Rafael de La Fuente, donde finalmente fue asegurado.

Investigaciones en curso

El detenido, quien vestía una playera verde y presentaba tatuajes visibles, fue trasladado ante la autoridad correspondiente.

Será la autoridad investigadora la que determine si existe alguna relación del hombre con el robo reportado y defina su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.