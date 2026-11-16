GALEANA, NUEVO LEÓN.- Un padre de familia y dos de sus hijos fueron asesinados a balazos durante una emboscada perpetrada por hombres armados que interceptaron la camioneta en la que viajaban por este municipio. La madre y otro menor sobrevivieron al ataque, aunque resultaron lesionados.

Las víctimas, originarias de Ramos Arizpe, Coahuila, regresaban de un baile celebrado en el Ejido San Rafael y se dirigían al Ejido Boca del Refugio, donde tenían previsto visitar a un familiar.

Detalles del ataque

La familia viajaba en una camioneta Chevrolet Tahoe, de modelo antiguo, cuando varios vehículos con hombres armados les cerraron el paso y comenzaron a disparar directamente contra la unidad.

En medio de la agresión, los ocupantes intentaron resguardarse en una vivienda cercana; sin embargo, los disparos también alcanzaron el inmueble.

El saldo fue de tres personas asesinadas: José Raúl Alejandro, de 34 años, y sus hijos Diana, de 7 años, y Josué, de 17.

La esposa del conductor y otro menor de edad también fueron alcanzados por los proyectiles y quedaron lesionados, aunque lograron sobrevivir a la agresión.

Tras descargar sus armas contra la familia, los responsables huyeron en los vehículos en los que habían llegado, sin que hasta el momento se proporcionaran datos sobre su identidad o posibles detenciones.

Reacciones de la comunidad

El múltiple homicidio causó consternación por la violencia del ataque y porque dos de las víctimas eran menores de edad.

Habitantes de Galeana han manifestado recientemente su preocupación por los hechos violentos registrados en el municipio, donde la inseguridad ha generado denuncias ciudadanas.

La familia había salido de Ramos Arizpe para asistir a una celebración. El regreso terminó en tragedia: tres integrantes asesinados y dos sobrevivientes heridos.