MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía ser un regreso tranquilo a casa terminó en un aparatoso accidente para un joven de 19 años, quien, al encontrarse con una vaca sobre la carretera, intentó evitar el impacto, pero perdió el control de su camioneta y acabó volcado fuera del camino.

El percance ocurrió alrededor de las 23:00 horas de ayer, sobre la carretera estatal número 24, a la altura del kilómetro 12, cerca del campestre Las Higueras.

El accidente en la carretera estatal número 24

Joel Chávez Aguayo conducía una Ford Ranger blanca con dirección al ejido El Oro, donde tiene su domicilio, luego de terminar su jornada laboral en una tienda de conveniencia de la colonia José de las Fuentes.

De acuerdo con los primeros datos, durante el trayecto una vaca se atravesó repentinamente en su camino. Para evitar arrollarla, Joel realizó una maniobra evasiva, pero perdió el control del volante y salió de la cinta asfáltica.

La camioneta recorrió varios metros fuera de la carretera hasta terminar volcada, con las cuatro llantas hacia arriba y severos daños en su estructura.

Respuesta de los cuerpos de emergencia

Automovilistas que pasaban por el lugar dieron aviso a los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención al conductor. Tras revisarlo, confirmaron que no presentaba lesiones de consideración y que no requería traslado hospitalario.

Más tarde llegaron familiares y habitantes del ejido El Oro, quienes se organizaron para recuperar la unidad. Con ayuda de otra camioneta lograron colocarla nuevamente sobre sus ruedas y después realizaron las maniobras necesarias para retirarla del sitio.

Consecuencias del accidente

Aunque Joel pudo continuar su camino sin heridas graves, la Ford Ranger terminó con importantes daños materiales. La vaca, cuya aparición habría desencadenado el accidente, convirtió un trayecto cotidiano en un susto que estuvo cerca de terminar en tragedia.