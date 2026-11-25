MONCLOVA, Coah.- Lo que parecía una maniobra sencilla para retornar terminó en un accidente que dejó daños considerables en una vivienda del fraccionamiento Monclova, luego de que una conductora perdiera el control de su automóvil al descubrir que algo impedía accionar correctamente el pedal del freno.

El percance ocurrió la noche de ayer sobre la calle Serapio Ramos, frente al domicilio marcado con el número 314, cuando Andrea de Jesús maniobraba un Nissan Sentra gris para realizar un retorno a mitad de cuadra.

Al intentar detener la marcha, la mujer presionó el pedal del freno, pero descubrió que no podía bajarlo por completo. Aunque intentó controlar la unidad, el automóvil siguió avanzando hasta terminar estrellándose contra el portón eléctrico de una vivienda.

Al arribar los elementos del Departamento de Control de Accidentes, la conductora explicó que una pieza de plástico desprendida del asiento había quedado atorada debajo del pedal, bloqueando su recorrido e impidiendo que pudiera accionarlo correctamente.

El inmueble afectado pertenece a Juan Manuel García, catedrático de la Escuela Secundaria Federal número 2, quien sufrió daños considerables en una parte del acceso eléctrico de su propiedad.

Andrea reconoció las circunstancias en las que ocurrió el accidente, mientras los oficiales realizaron el peritaje correspondiente para documentar los daños y establecer las responsabilidades.

Posteriormente, la conductora y el propietario de la vivienda acudieron a las instalaciones de Seguridad Pública, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir las afectaciones ocasionadas.