MONCLOVA, Coah. - Un descuido durante un momento de juego movilizó a los cuerpos de emergencia hasta la Escuela Secundaria Técnica número 39 Jaime Torres Bodet, en Estancias de San Juan Bautista, luego de que uno de sus alumnos cayera y se golpeara la cabeza dentro de las instalaciones.

El incidente se registró alrededor de las 8:30 a.m. de este miércoles, en el plantel ubicado sobre la calle Génova, donde personal docente solicitó ayuda al percatarse de que un estudiante había resultado lesionado tras caer desde su propia altura mientras jugaba.

El reporte movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron a la institución para atender la emergencia.

Al llegar, los socorristas encontraron al menor, identificado como Cristian N, quien presentaba un golpe en la cabeza. Después de brindarle atención prehospitalaria y realizar una primera valoración, determinaron que debía ser trasladado a un hospital para una revisión médica más detallada.

La dirección del plantel notificó de inmediato a los familiares del estudiante, por lo que su madre acudió a la escuela para acompañarlo durante la atención y el traslado.

Aunque el menor fue reportado fuera de peligro, quedó bajo valoración médica para descartar cualquier complicación derivada del golpe.